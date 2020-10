En la Cuppa svizra da hockey è il HCD sa qualifitgà per l'otgavelfinal. Il duel dals dus clubs da tradiziun HCD e SCB è uschia perfetg.

Nagina schanza per Seewen cunter Tavau

Ils Grischuns han battì Seewen, la squadra da la MySports League, cun 7:1.

La partida è stada senza aspectaturs. Quai pervi dal dumber da las infecziuns da corona che crescha ferm il mument. Il gieu era vegnì spustà l’entschatta d’october pervi dad in cas da corona tar Seewen.

Victoria grischuna era en la MSL

En la MySports League ha Arosa gudagnà a chasa cunter Dübendorf cun 2:1.

Il gieu aveva cumenzà mal per ils Grischuns. Ils giasts da la Bassa han sajettà lur emprim e sulet gol gia en la terza minuta. En il segund terz ha Andreas Tschudi pudì egualisar la partida. El ha lura era procurà per il segund gol per l’EHC Arosa en l’ultim terz, che è era stà quel decisiv da la partida. En la tabella è Arosa suenter sis gieus cun 13 puncts sin il terz plaz.