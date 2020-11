24 uras suenter la terrada dad 1:2 a Bienna ha il HCD er pers il segund gieu da questa fin d’emna. Tavau ha pers a chasa encunter Genevra Servette cun 2:5. Per il HCD è quai stà la 5avla terrada dals davos sis gieus da campiunadi.

Puspè nagins puncts per il HCD

La decisiun è crudada bun 10 minutas avant la fin dal gieu cura che Tanner Richard ha manà ils Genevrins cun 3:1 en avantatg. Il HCD n’è silsuenter betg pli vegnì da reagir. Ils dus sulets gols per Tavau han sajettà Magnus Nygren al 1:1 e Luca Hischier al 2:4

IL Club da hockey da Tavau aveva gia pers l’emprim duel cun Genevra Servette en questa stagiun cun il medem resultat da 2:5, lura dentant ordaifer en la Svizra Franzosa.

Situaziun malempernaivla

Il HCD sa chatta il mument a la cua da la tabella cun sulet 7 puncts or dals emprims 8 gieus da campiunadi. Schanza da far meglier survegn l’equipa da Christian Wohlwend venderdi proxim. Lura frunta Tavau ordaifer sin ils SCL Tigers da Langnau ch'han sulet in punct dapli sin il conto.

Ils ulteriurs resultats: