Tavau ha mussà in’autra fatscha encunter ils Lakers che durant ses turnier tradiziunal tranter Nadal e Bumaun. Cun engaschi e disciplina ha l’equipa da Christian Wohlwend battì per la quarta giada en questa stagiun ils Lakers dal chantun Son Gagl. Per ils gols dal HCD han procurà il topscorer Perttu Lindgren en la 12avla minuta al 1:0, Marc Wieser en la 22avla minuta en powerplay al 2:0 e Yannick Frehner en la 58avla minuta al 3:1, e quai cun in giugader pli pauc sin il glatsch.

Legenda: Andres Ambühl n’ha betg giugà quest emprim gieu da l’onn. El e daventà paucas uras avant il gieu bab. Keystone

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1. Zug 30

99:77

59 2.

ZSC Lions

32

104:81

57 3. Tavau 30

97:85

56

4.

Genevra 32 89:77

56 5.

Losanna

32

91:84

51

6.

Bienna 32

84:87

47 7. SCL Tigers

31 78:86

46 8. Berna

32

86:94

44 9. Ambri 32

81:91

41

10. Friburg 31 70:80

40 11. Lugano 32 79:93

37 12. Lakers 32

80:103

33

