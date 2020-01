Encunter il HC Lugano èsi schizunt stà la 5avla victoria en il 5avel duel da questa qualificaziun. Ils emprims quatter gieus aveva l’equipa da Christian Wohlwend dentant mintgamai gudagnà piz a cup cun in sulet gol differenza.

Mess la basa per questa victoria ha il capitani dal HCD, Andres Ambühl. Suenter paucas secundas dal segund terz ha Ambühl tuc al 2:1 ed en la 25avla minuta ha el procurà cun ses assist per il 3:1 entras Fabrice Herzog. Fatg tut cler han la finala Tino Kessler cun il 4:1 ed Aaron Palushaj cun il 5:1 en las davosas minutas dal gieu.

L’emprim gol da Tavau ha Luca Hischier sajettà en la 5avla minuta. Anc en l’emprim terz ha il topscorer da Lugano, Linus Klasen, egualisà en il powerplay al 1:1. Per dapli n’hai dentant betg tanschì per ils Tessinais che restan uschia sut il stritg. Tavau resta sin il quart plaz da la tabella, be in punct davos il trio cun Genevra Servette, ils ZSC Lions e l’EV Zug ch’han tuts 65 puncts sin il conto.

Ils ulteriurs resultats da la saira:

Ambri-Piotta – Lakers 2:5

Berna – Genevra 3:2

Friburg – Losanna 3:1

Zug – Bienna 4:3

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1. Zug 34

111:92

65 2.

Genevra 36 100:82

65 3.

ZSC Lions

36

118:89

65 4. Tavau 35

112:96

64 5.

Losanna

34

97:91

53

6.

Bienna 36

100:105

51 7. SCL Tigers

34 84:99

48 8. Berna

36

94:106

48 9.

Lugano 36 91:103

46

10. Friburg 34 80:89

45 11. Ambri 36

89:102

45

12. Lakers 35

89:111

38

