Per il Club da Hockey da Tavau èsi stà la setavla terrada ordaifer en seria dapi ils 3 da schaner 2020. Malgrà questa schleppa è il HCD vinavant sin il terz plaz da la tabella.

Ambri percunter ha gudagnà trais puncts impurtants en il cumbat per il 10avel plaz da la tabella. Per ils Tessinais èsi ì per dapli en la vida Valascia. Quai han ins er sentì sin il glatsch. Mintga punct po esser impurtant, sch’i va per evitar il segund davos plaz da la tabella ed uschia stuair far il pass en ils playouts.

Ils ulteriurs resultats da la 49avla runda:

Berna gudogna cunter Friburg cun 1:0 suenter prolungaziun.

Bienna gudogna cunter ils ZSC Lions cun 5:1.

Genevra batta Losanna cun 4:1.

Ils Lakers perdan cunter Lugano cun 1:4

Zug gudogna cunter ils SCL Tigers cun 5:4 suenter sajettar penaltis.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1. Zug 49

146:120

90 2. ZSC Lions

49 162:123

88

3. Tavau 49 154:139

86 4. Genevra 49 134:115

86

5. Bienna 49 149:140

78 6. Friburg 49 121:130

73

7.

Losanna

49

133:129

72 8.

Lugano 49

124:135

69

9. Berna

49

129:139

68

10. Ambri

49 116:135

60 11. SCL Tigers

49 113:146

60 12. Lakers 49

126:156

52



RTR novitads 22:00