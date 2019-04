En il final da playoff cunter l’EV Zug sto il SC Berna desister per 3 ulteriurs gieus dal defensur Adam Almquist. Il Svedais è vegnì suspendì per 4 gieus pervi dad in check ch’el ha fatg cunter il chau da l’attatgader da Zug, Reto Suri. In gieu ha Almquist gia manchentà pervi da la suspensiun. Sch’i vegn ad in 6avel gieu da final tranter il SC Berna e l’EV Zug, pudess Adam Almquist puspè vegnir en acziun.

Reto Suri è tar il foul dad Almquist vegnì blessà al chau. Il segund gieu da final da la sonda ha el persequità davent da la tribuna. Sche Suri po puspè giugar il mardi è anc intschert.

RR novitads 14:00