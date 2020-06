Il club da hockey da Berna ha in nov trenader. L'Austriac-Canadais Don Nachbaur daventa headcoach da l'SCB. L'um da 61 onns ha suttascrit tar il 16dubel campiun svizzer in contract per dus onns.

Prima incumbensa en Svizra

Per Nachbaur è Berna sia emprima staziun en Svizra. Sia carriera sco trenader ha el cumenzà il 1994 en la liga dals juniors WHL. Là era el, cun interrumpziuns, en total activ 19 onns sco headcoach. Don Nachbaur, che surpiglia la successiun da Hans Kossmann, è stà engaschà il davos en la Slovachia tar Zvolen.