Il Club da Hockey da Tavau ha prolungà il contract cun il defensur Dominic Buchli per in’ulteriura stagiun fin il 2021. Il Grischun ha manchentà pervi d'ina blessura dal schanugl l'emprima part da l'ultima stagiun. Suenter ses return ha il giuven da 22 onns dà 18 partidas en la Swiss League per ils Biasca Ticino Rockets e 7 partidas da campiunadi per il HCD.

