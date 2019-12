cuntegn

Hockey sin glatsch - Tavau batta danovamain Berna

Er questa giada èsi stà in gieu stretg. Suenter dus terzs eri pari 2:2 ed en l'ultim terz han omaduas equipas pudì sajettar in gol. La prolungaziun n'ha purtà nagins gols uschia ch'il sajettar penaltis ha stuì purtar la decisiun. Matthias Tedenby ha sajettà l'emprim ed er l'ultim gol per Tavau.