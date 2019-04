Il Club da hockey da Tavau è sin buna via da gudagnar il final dals playouts. Il HCD ha battì ier saira ordaifer ils Rapperswil-Jona Lakers cun 5:3 e maina uschia en la seria da best of 7 cun 3:1.

Il HCD dovra anc ina victoria per gudagnar questa seria e per uschia restar definitivamain en la liga naziunala. Il 5avel duel è damaun la saira a Tavau.

Ils resultats dals playoffs

Bienna perda cunter Berna cun 2:5 uschia che la seria è uss pari 2:2. En l'auter mezfinal perda Losanna a chasa cunter l'EV Zug cun 0:2 ed è en la seria cun 1:3 en retard. Zug basegna mo pli ina victoria per cuntanscher il final.

RR novitads 23.00