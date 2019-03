Roger Federer ha manchentà be per pauc da gudagnar il turnier dad ATP 1000 ad Indian Wells en la California per la sisavla giada: El ha pers il final cunter l’Austriac Dominic Thiem en trais sets cun 6:3, 3:6 e 5:7. Suenter passa duas uras ha l'Austriac da 25 onns nizzegià sia emprima balla da matsch per gudagnar ses emprim turnier sin stgalim ATP 1000.

Per Federer èsi stà la segunda terrada en seria en il final dad Indian Wells. L’onn passà aveva el pers cunter l’Argentin Juan Martin del Potro. Sch'il Svizzer da 37 onns gioga l'autra emna er a Miami en Florida, è anc avert.

