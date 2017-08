Il Bike-Maraton 2017 – ina gronda festa

Passa 2'200 participantas e particiants han prendì part al 16avel Bike-Maraton enturn il Parc Naziunal Svizzer. Ils quatter trajects porschan ina sfida per profis, amaturs ed oravant tut er per ils uffants.

Ils organisaturs paran pli che cuntents cun la 16avla ediziun dal pli grond maraton da bike en Svizra: En lur communicaziun a las medias han els dà part dad avair cuntanschì cun passa 2'200 persunas in nov record da participantas e participants.

La raschun per las bunas cifras sajan tenor il president dal comité d'organisaziun Claudio Duschletta tant, ch'il 16avel Bike-Maraton quintia al medem mument er sco campiunadi svizzer sco er, ch'ins haja fatg in program attractiv en l'arrivada e dà pais a la communicaziun en la rait.

Nov record da temp da l'austriaca Angelika Tazreiter

Tar las dunnas ha realisà l'austriaca Angelika Tazreiter in nov temp da record. EI para dad esser stà in success tut spezial per ella: Ella haja gì per l'emprima giada raps svizzers en maun, saja stada per l'emprima giada en Svizra, haja gudagnà la cursa sin il traject il pli lung, quel da 137 kilometers enturn il Parc naziunal svizzer, e quai gist anc en in record da temp da 6 uras 26 minutas 15 secundas. Uschia ha ella battì per 12 minutas il record, che Milena Landtwing da Zug tegneva dapi divers onns.

Jochen Käss gudogna sin 137 kilometers

Cun in temp da 5 uras 33 minutas e 32 secundas ha gudagnà il tudestg Jochen Käss la cursa roiala da Scuol in direcziun Val Müstair e lura vers Livigno, sur il Pass Chaschauna enfin S-chanf e per finir lung l'En giu da l'Engiadina enfin a Scuol.

Al medem mument er Campiunadi svizzer

Cun quai ch'il Bike-Maraton enturn il Parc Naziunal vala quest onn era sco cursa per il Campiunadi svizzer, haja dat en Engiadina er in campiun ed ina campiunessa svizra:

Tar ils umens ha gudagnà Konny Looser cun in temp da 5 uras 39 minutas 59 secundas.

Emprima dunna e cun quai campiunessa svizra è vegnida Esther Süss cun in temp da 6 uras 26 minutas e 16 secundas.

Arina Riatsch da Sent

Cun in temp sensaziunal da 4 uras 55 minutas e 20 secundas ha Arina Riatsch fatg in nov record sin il traject «Jauer», 103 kilometers.

Ina survista dals resultats

Dunnas: Las victuras dal traject S-chanf - Scuol

Dunnas: traject Putèr 1.

Anita Bucher

CH 2. Elisa Alvarez

CH 3. Fabianna Speziale

CH

Dunnas: Las victuras dal traject Fuldera - Scuol

Dunnas: traject Jauer 1.

Arina Riatsch (nov record 4.55.20

CH

2. Michèle Wittlin

CH 3. Seraina Riatsch

CH

Dunnas: Las victuras dal traject Livigno - Scuol

Dunnas: traject Livignasco 1.

Alessia Villa

CH 2. Linda Muther

CH 3. Priska Meister

CH

Dunnas: Las victuras dal traject Scuol - Scuol

Dunnas: traject Vallader 1.

Angelika Tazreiter

AT 2.

Esther Süss

CH 3.

Christina Kollmann

DE



Umens: Ils victurs dal traject da S-chanf - Scuol

Umens: traject Putèr 1.

Janis Baumann

CH 2. Laurin Baumann

CH 3. Daniel Huber

CH

Umens: Ils victurs dal traject Livigno - Scuol

Umens: traject Livignasco 1.

Marino Zanetti

CH 2. Andreas Plüss

CH 3. Bruno Silva

Portugal



Umens: Ils victurs dal traject Fuldera - Scuol

Umens: traject Jauer 1.

Remo Fischer

CH 2. Fadri Badraun

CH 3. Pascal Kiser

CH

Umens: Ils victurs dal traject Scuol - Scuol

Umens: traject Vallader 1.

Jochen Kaess

DE 2. Samuele Porro

IT 3. Markus Kaufmann

DE

Sche l’aura è buna vegnian ils bikers da tut il mund per il Bike-Maraton enturn il Parc naziunal. Gia avant la cursa era cler, che las prognosas da l'aura èn favuraivlas e che las annunzias surpassan la marca da 2'000.

Ma er auters facturs sajan stads relevants, uschia il president dal comité d'organisaziun, Claudio Duschletta: Ils trajects da cursa sajan stads en in stadi perfetg. Quai grazia a las lavurs preparativas da tut ils vitgs pertutgads, ch'han refatg las vias e senda suenter las malauras e las bovas dal cumenzament d'avust.

Nov: Il Kids-Race

Per ils uffants da 6 a15 datti quest onn in'attracziun. Els astgan sa mesirar cun sa participar a la cursa circulara enturn l’areal d’arrivada. En differentas categorias sa mesiran ils uffants per il titel Marmotta, Vuolp e Capricorn. Avant il start datti ina curta visita dal traject ensemen cul profi da snowboard e victur da la medaglia d’argient a l’ultima olimpiada, Nevin Galmarini.