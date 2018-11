Il EV Zug ha vulvì la partida a Bienna en il davos terz, els han fatg ord in 1:2 in 3:2. Ed uschia fan ils da Zug l'ultim pass enavant e surpiglian la testa da la tabella da la liga naziunala. Per Bienna è quai la quarta terrada en seria.

Berna ch'era daventà il venderdi saira leader da la tabella, ha puspè pers questa posiziun en consequenza da la terrada cunter ils SCL Tigers. La victoria da 3:1 ordaifer han ils Tigers cunzunt merità, perquai ch'els èn stads bler pli prus ch'il SC Berna.

Ils ulteriurs resultats:

Ambri – Losanna 2:1

Friburg – Genevra-Servette 3:5

Lakers – Lugano 6:3

La partida ZSC Lions – HCD è la dumengia las 15:30

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Zug 21

67:48

39

2.

SCL Tigers

21

61:50

38

3.

Berna 21

61:41

38

4.

Bienna

22

72:58

37

5.

Losanna 23

63:53

37

6. Fribourg

22

61:59

35 7.

ZSC Lions

19

48:49

32

8.

Lugano

21

66:52

32

9.

Genevra

22

58:67

32

10.

Ambri

21

55:63

31 11.

Tavau 21

46:78

20

12.

Lakers 22

34:74

13



