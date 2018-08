En l'emprim gieu da la davosa runda da qualificaziun per l'Europa League ha il FCB gudagnà a chasa.

En la 84avla minuta ha Cömert sajetta il 3:2 per ils Basilais.

Cömert ha sajettà il gol decisiv per il FCB

Il FC Basilea ha fatg l'emprim pass per sa qualifitgar per l'Europa League. Ils Basilais han battì a chasa Appollon Limassol cun 3:2. Igl è dentant stà in pli grond cumbat che quai ch'ins avess spetgà avant la partida.

Gia suenter 6 minutas ha Ricky van Wolfswinkel sajettà il FCB en avantatg cun 1:0. Il club dal Rain ha dominà la partida davent da l'entschatta. Suenter pausa è la partida dentant sa midada entaifer curt. Entras dus gols entaifer 4 minutas han ils Cipriots vulvì enturn la partida. Entras il segund gol da van Wolfswinkel suenter in corner è il FCB dentant puspè vegnì d'egualisar ed en la 84avla minuta ha Cömert alura sajettà il gol da victoria per il FCB.

Ils Basilais san uschia sgular cun in avantatg l'autra emna a Cipra. Al FCB tanscha l'autra gievgia in pari per cuntanscher la fasa da gruppa en l'Europa League. Il gieu cumenza a las 19:00.

RR novitads 23:00