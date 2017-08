Il FC Basilea frunta tranter auter sin Manchester United

Manchester United, Benfica Lissabon e ZSKA Moskau èn ils adversaris dad il FCB en la fasa gruppa da la Champions League.

En la fasa da gruppa da la Champions League frunta il FC Basilea sin Manchester United ch’ha gudagnà l’Europa League la stagiun passada. Ils ulteriurs adversaris da Basilea èn il campiun portugais Benfica Lissabon e ZSKA Moskau ch’ha battì ils Young Boys en ils playoffs. Tar il club da Benfica Lissabon gioga il giugadur svizzer Haris Seferovic.

La fasa da gruppa cumenza ils 12 da settember e finescha ils 6 da december. Basilea fa per l’otgavla giada part da la Champions League. Nagin ulteriur club svizzer n'è sa qualifitgà per la fasa da gruppa.

Ulteriur titel per Cristiano Ronaldo

Dasper il trair la sort per la fasa da gruppas da la Champions League ha la UEFA er elegì a Monte Carlo il meglier giugader da l’onn en l’Europa: Per la terza giada è Cristiano Ronaldo da Real Madrid vegnì undrà cun questa distincziun. Quai è in nov record. Er nominads èn stads Lionel Messi dal FC Barcelona e Gianluigi Buffon da Juventus Turin.

