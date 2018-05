Il FC Liverpool cuntanscha per l'emprima giada dapi 11 onns puspè il final da la Champions League. Quai era sch'il club englais ha pers la mesemna saira il gieu da return cunter la AS Roma cun 2:4. Suenter 25 minutas manava Liverpool anc cun 2:1. La finala èn ils Reds vegnids vinavant cun in score total da 7:6.

Il final da la Champions League ha lieu ils 26 da matg. A Kiew fruntan il FC Liverpool e Real Madrid in sin l'auter.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Naziunal/Internaziunal Real Madrid danovamain en il final

RR novitads 06:00