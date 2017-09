Il Federer-Express vegn plaunet sin turas a New York

Roger Federer è en l'otgavel final a l'US Open. En be 106 minutas e 3 sets ha el battì il Spagnol Feliciano Lopez – e quai cun 6:3, 6:3 e 7:5.

Suenter las stentas en ils emprims dus gieus, nua che Federer ha stuì ir sur tschintg sets, ha el mussà in bler meglier tennis encunter Lopez. I saja stà in da quels gieus che haja puspè fatg bain, uschia Roger Federer suenter sia victoria. Er mentalmain e puncto concentraziun saja el puspè sin la dretga via.

Proxim adversari da Federer è il Tudestg Philipp Kohlschreiber. Quest duel è gia l'11avel sin la tur da tennis. Tut quellas 11 partidas ha Federer gudagnà. Il gieu Federer cunter Kohlschreiber è il glindesdi a l'US Open.

RR Sportissimo 12:10