Il fondue da la pasch da Constantin e Fringer

Il president dal FC Sion Christian Constantin e l’anteriur trenader da la squadra naziunala Rolf Fringer hajan fatg pasch, rapporta il Sonntagsblick. Els desistian da pass giuridics in cunter l'auter.

Ils dus contrahents Christian Constantin e Rolf Fringer hajan decidì ad in inscunter inizià dal Sonntagsblick da far pasch, scriva la gasetta.

Constantin aveva attatgà a Fringer cun pajadas e schleppas

Raschun per la discordia era stà il president dal FC Sion: Suenter il gieu da ballape tranter il FC Lugano ed il FC Sion ils 21 da settember aveva Constantin attatgà Fringer cun pajadas e schleppas. Rolf Fringer, l’anteriur trenader da la squadra da ballape naziunala svizra, era sin il lieu sco co-commentader per l’emettur da televisiun Teleclub.

Smanatschas da plants e chastis

Suenter l’attatga da Constantin aveva Fringer annunzià da vulair purtar plant pervi da blessura corporala. Constantin percunter smanatschava da purtar plant pervi dad insulta.

Il tribunal da sport aveva sentenzià in consequenza a Christian Constantin: Dapi ils 12 d’october na po el per nov mais betg pli ir en stadions da ballape ed el ha da pajar in chasti da 30’000 francs.

