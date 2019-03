La fasa decisiva en il cumbat per il titel da campiun svizzer da hockey cumenza. La tensiun crescha. Daventan las serias da quart-final dals playoffs uschè equilibradas sco la qualificaziun, lu dastgan ils fans sa legrar sin bler spitachel en las serias da Best of seven. Sco top-favorit partan ils victurs da la qualificaziun dal SC Berna en la fasa decisiva.

Playoffs da hockey sin glatsch Sonda, ils 9 da mars

Berna – Genevra Servette (0:2)

Bienna – Ambri Piotta (3:1)

Losanna – SCL Tigers (1:5)

Zug – Lugano (3:2)

Mardi, ils 12 da mars

Genevra Servette – Berna

Ambri Piotta – Bienna

SCL Tigers – Losanna

Lugano – Zug

Gievgia, ils 14 da mars

Berna – Genevra Servette

Bienna – Ambri Piotta

Losanna – SCL Tigers

Zug – Lugano

Sis gieus nua ch'i va per «nagut»

En la runda da relegaziun regia questa stagiun nagina tensiun. Midadas en la tabella na poi numnadamain betg pli dar. Ins po perquai sa dumandar, sche questa runda da relegaziun fa insumma anc senn.

Dapi il 2013/2014 datti la runda da relegaziun. Ils clubs sez han decis da lezzas uras d'introducir quest nov modus. Avant questa midada devi classicas serias playouts. Suenter la qualificaziun deva il 9avel cunter il 12 avel ed il 10avel encunter il 11avel. E las duas equipas perdentas devan lura anc il «final» dals playouts.

Motiv per la runda da relegaziun

I va per dar in avantatg a las equipas che èn stadas tochen a la fin en il cumbat per ina plazza da playoff.

HCD è da la medema opiniun

Quest onn èsi in zic lungurus. Il modus è dentant fitg fairs.

Per il club da hockey da Tavau èsi sis gieus per chattar la furma optimala. Suenter la runda relegaziun datti numnadamain tuttina anc ina seria da playouts per ils Grischuns. En il duel da las duas mendras equipas da la stagiun frunta il HCD en il final dals playouts sin ils Rapperswil-Jona Lakers.

