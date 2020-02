Trais giadas durant questa stagiun è il duel tranter las duas equipas da tradiziun stà ina chaussa stretga. Ils emprims trais gieus èn ids a fin cun mo cun in gol differenza. Er il quart duel da la stagiun è stà in duel cun mo dus gols differenza. Questa giada puspè a favur dal club da hockey da Tavau. Era sch'il HCD era fin la mesadad da la partida cun in gol en retard, ha il HCD anc stort la partida e gudagnà la fin finala meritadamain.

Tavau resta sin plazza trais da la tabella

Il club da hockey da Tavau vegn adina pli daspera a la furma da playoff. Grazia a la victoria encunter Berna sa posiziunescha il HCD sin plazza trais da la tabella. Da tschella vart resta la situaziun per Berna delicata. L’equipa che vess duvrà per forza puncts è puspè crudada sut il stritg. Ils davos dus gieus decidan per Berna. Il campiun actual dat l’emprim il venderdi encunter Friburg e sonda alura il gieu final da la qualificaziun encunter Losanna. Anc adina cumbattan Friburg, Losanna, Lugano e Berna per las davosas duas plazzas da playoff.

Ils ulteriurs resultats da la saira

Losanna – SCL Tigers 3:1

Friburg – Zug 2:1 suenter sajettar penaltis

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1. Zug 48

141:116

88 2. ZSC Lions

48 161:118

88

3. Tavau 48 154:136

86 4. Genevra 48 130:114

83 5. Bienna 48 144:139

75 6. Friburg 48 121:129

72

7.

Losanna

48

132:125

72 8.

Lugano 48

120:134

66

9. Berna

48

128:139

66

10. SCL Tigers

48 109:141

59 11. Ambri 48 113:135

57 12. Lakers 48

125:152

52



Resumaziun dal gieu ord Sport aktuell:

RTR novitads 20:00+