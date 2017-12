Il HCD è en buna furma per la Cuppa Spengler

Sonda, 23.12.2017, 22:33

SDA / Corina Riatsch

La prova generala per la Cuppa Spengler è gartegiada. Il HCD ha gudagnà ordaifer cunter Ambri cun 3:0. En mintga terz hai dà in gol – in da Portmann, in da Little e in da Buck.