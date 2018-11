Perder ils gieus a chasa è per il HCD bunamain daventà in zic normalitad. Da 10 gieus da chasa han els be gudagnà in sulet- quai la fin settember. Er il venderdi saira hai dà ina terrada da 3:6 cunter Ambri Piotta. Perquai discurra er l'attatgader rutinà dal HCD Marc Wieser d'ina «miseria». Il pled playoff saja definitivamain nagin tema pli en la squadra, i giaja uss per restar en la liga naziunala A.

Uss datti be pli in: evitar la relegaziun.

La bilantscha da chasa è magra

Er a Marc Wieser fai bunamain snavurs da patratgar vid la bilantscha da chasa dal HCD. Da 10 gieus hai dà 9 terradas. El stettia fitg mal per ils fans che vegnian a guardar tiers mintgamai. I saja en il verm.

Avant mintga gieu a chasa stuessan nus far ina runda cun il bus. Per che nus hajan il sentiment d'esser ordaifer.

Ordvart han ils da Tavau ina meglra bilantscha. Da 10 gieus hai dà 5 victorias.

