Il HCD na tutga betg tar ils topfavurits per la stagiun 2018/19. Quai di era l'attatgader Enzo Corvi. «Uss a l'entschatta da la stagiun na tutgain nus segir betg tranter las meglras quatter equipas da la liga». Il HCD va numnadamain cun bleras midadas en il nov campiunadi. Endisch giugaders han bandunà il club, set giugaders èn vegnids vitiers. Plinavant èn era intgins juniors vegnids integrads en l'equipa.

Nus na tutgain segir betg tranter ils top 4.

Sin il palpiri èn ils ZSC Lions, Berna u era l'EV Zug segir pli ferm ch'il club da hockey da Tavau. Ma cler, malgrà ch'il HCD n'è betg il topfavurit, vul Enzo Corvi avair success questa stagiun.

Ina nova equipa cun nov schlantsch

Tenor il defensur Claude-Curdin Paschoud han las bleras midadas en il cader gì in effect positiv durant il trenament da stad. Ins bada, ch'i dat puspè nov elan entaifer l'equipa.

Bler dastgan ils fans da Tavau segir spetgar da l'attatgader Shane Prince. L'american ha dà ils ultims onns en la NHL tar ils New York Islanders. El saja in giugader cun enorm tempo ed in fitg bun sajet, di Enzo Corvi. Il segund nov giugader ester en il cader dal HCD è il Finlandais Sami Sandell. Era el è in attatgader che duess procurar per gols.

Paschoud – la constanta en l'equipa da Tavau

Il defensur Claude-Curdin Paschoud na tutga betg tar ils stars en l'equipa dal HCD. L'Engiadinais è dentant gia dapi quatter onns in giugader da tschep. El n'ha manchentà betg in gieu durant las ultimas quatter stagiuns.

Magari far in gol fiss segir era insatge bel.

Betg ina spezialitad da Paschoud è dentant il sajettar gols. Sco el ha ditg ad RTR, speria el dentant, ch'el vegnia da midar quai quest onn. En sia carriera en la liga naziunala A (inclusiv playoffs) ha il defensur da 24 onns dà 269 gieus e sajettà quatter gols.

