Enzo Corvi è quel che ha dumagnà da sajettar sco 10avel e sulet giugader in penalti. Il giugader ha tutgà sin curiusa moda e maniera. Suenter ch'el aveva pers il puc ha el anc stuì turnar. Suenter in studi pli lung da video dals arbiters èn els lura sa decis da laschar valair il gol. Il puc è adina stà en moviment enavant.

En la 42avla minuta era il HCD vegnì en retard. Roman Schlagenhauf aveva sajettà in gol per ils Rapperswil-Jona Lakers. En la 56avla minuta ha lura il Svedais Anton Rödin pudì gulivar per il HCD.

Ils ulteriurs resultats:

Lugano – Berna 4:2

SCL Tigers – ZSC Lions 4:1

Zug – Friburg 1:4

Bienna – Ambri-Piotta 6:0

Genevra – Losanna 4:6

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Bienna

16

58:32

33

2.

SCL Tigers 14

43:27

27

3.

Berna 14

40:25

26

4.

Zug 14

39:32

26

5.

Friburg 16

38:38

26

6.

ZSC Lions

14

31:31

24

7.

Losanna

16

41:42

22

8.

Lugano 14

43:34

21

9.

Ambri

14

34:41

21 10.

Genevra

15

34:43

20

11.

Tavau 14

25:53

11 12.

Lakers 15

17:45

7



RR novitads 23:00