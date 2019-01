Cunter il davos da la tabella è il HCD ì ina giada sco favurit en ina partida questa stagiun. Quai ha era sa mussà sin il glatsch. Ils da Tavau n'èn bain betg vegnir da reussir en l'emprim terz, quai è dentant sa midà en il segund terz. Entaifer 12 minutas ha il club da Tavau sajettà trais gols (Kundratek, Rödin e Lindgren) ed uschia mess la basa per la victoria. Be 15 segundas en il terz terz ha Lindgren sajettà ses segund gol da la saira ed uschia decidì definitivamain la partida. Curt avant la fin èsi anc reussì als Lakers da sajettar dus gols. Quai n'ha dentant betg tanschì per periclitar la victoria dal HCD.

Ils ulteriurs resultats da la saira

Ambri-Piotta – Losanna 3:0

Lugano – Friburg 3:2

SCL Tigers – ZSC Lions 1:0

Zug – Bienna 4:1