Damai ch'il HCD ha gì da remplazzar blers giugaders blessads, han giuvens survegnì ina schanza en la partida cunter Bienna. Ed uschia ha per exempel Mischa Bleiker sajettà il 2:0 per Tavau en la 31avla minuta. Ils ulteriurs gols per il HCD han giugaders pli experimentads fatg. E malgrà ina povra prestaziun vegnan ils da Bienna tuttina anc da marcar in gol, grazia a Robbie Earl.

Genevra gudogna

Genevra fa sco davosa squadra il pass en ils playoffs. Ils Genevrins gudognan la partida decisiva cunter il defensur dal titel ils ZSC Lions – cun 3:2. Uschia manchentan ils Lions per l'emprima giada dapi il 2006 ils playoffs.

Uschia sa cloman ils quartfinals dal playoff

Berna – Genevra

Zug – Lugano

Losanna – SCL Tigers

Bienna – Ambri

Termins: 9, 12, 14, 16 ed eventualmain 19, 21 e 23 da mars.

Ils resultats da la 50avla runda:

Tavau – Bienna 4:1

Genevra-Servette – ZSC Lions 3:2

SCL Tigers – Losanna 3:4

Lugano – Berna 4:2

Ambri – Lakers 4:3

Zug – Friburg 2:3 suenter sajettar penaltis

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Berna 50

143:99 101

2.

Zug 50

159:115 97

3. Losanna

50

141:126 82

4.

Bienna 50

149:138 79

5.

Ambri-Piotta

50

138:140

79

6.

SCL Tigers 50

132:126 78

7.

Lugano

50

160:141 78

8.

Genevra 50 137:150 75

9.

ZSC Lions

50 129:132 74

10.

Friburg 50

125:125 74 11.

Tavau 50 121:167 51

12.

Lakers 50 92:167 32



RR novitads 22:00 ++