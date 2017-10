Il HCD manchenta l'otgavelfinal da la Champions Hockey League

5 puncts en ils ultims dus gieus vess il HCD duvrà per vegnir en ils otgavelfinals. Suenter la terrada da 3:4 a Liberec è quai betg pli pussaivel. L'ultim gieu a chasa encunter il medem adversari è uschia senza impurtanza.

Avant dus onns aveva il Club da hockey Tavau anc cuntanschì ils mezfinals da la Champions Hockey League ed era l'onn passà era l'equipa dad Arno del Curto sa qualifitgada senza problems per ils playoffs. Quest onn ha il HCD dentant pers in gieu suenter l'auter. Da tschintg gieus ha Tavau gudagnà sulettamain in. Fatala ed era penibla è la terrada ordaifer encunter ils Cardiff Devils stada. Il HCD aveva pers encunter ils exots da la Valisa, dal Wales, cun 3:4 suenter prolungaziun. Uss po Tavau sa concentrar sin las concurrenzas en Svizra: il campiunadi, la cuppa Svizra e la cuppa Spengler.