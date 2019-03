Be pauc è la Vaillant Arena stada plaina durant la qualificaziun.

Il HCD ha pers durant la stagiun passada 9'350 aspectaturas ed aspectaturs

En media han 4'307 aspectaturas ed aspectaturs visità las partidas dal HCD

La NL ha dumbrà per la sisavla giada dapli che dus milliuns aspectaturas ed aspectaturs

Il Club da hockey da Tavau ha dumbrà en media 4'307 aspectaturs durant la qualificaziun passada. Quai correspunda ad in minus da 374 fans per gieu en cumparaziun cun la stagiun 2017/18. Cun quai ha il HCD registrà il pli grond minus d'aspectaturs da tut ils 12 clubs da la National League. Il pli grond plus d'aspectaturs han ils ZSC Lions registrà (+831), quai malgrà ch'il campiun actual ha giugà ina stagiun mediocra ed ha manchentà a la fin ils playoffs. Ils pli blers aspectaturs ha danovamain il SC Berna dumbrà (en media 16'290).

Dus milliuns aspectaturs per NL

La National League sco tala ha per la sisavla giada en l'istorgia dumbrà dapli che dus milliuns aspectaturs durant la qualificaziun. Exact 2'088'688 aspectaturs han las 300 partidas da hockey attratg, quai che munta en media 6'949 fans per gieu. Sulettamain en la stagiun 2015/2016 avevan dapli aspectaturs visità las partidas da qualificaziun en la pli auta liga Svizra.

