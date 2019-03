Il HCD sa anc co gudagnar

Suenter l'emprim terz en la partida cunter Lugano, maina il HCD cun 2:0. Marcà han Felicien du Bois ed Andres Ambühl. Suenter in segund terz senza gols, fa Lugano en la 43avla minuta in gol. Tavau vegn dentant da tegnair pitg. Cun in giugader dapli gartegia en la 58avla minuta il 3:1 tras Magnus Nygren.

Playoffs – bunamain tut cler

En questa runda èn pliras decisiuns crudadas. Suenter Berna, Zug e Bienna, sa qualifitgeschan uss era Losanna, ils SCL Tigers, Ambri e Lugano per ils playoffs.

Ord las tractandas per ils playoffs è Friburg. Per l'otgavel e davos plaz giogan Servette ed ils ZSC Lions. La scuntrada directa tranter els ha lieu en glindesdi.

Ils resultats da la 49avla runda:

Tavau – Lugano 3:1

Genevra-Servette – Berna 4:1

Losanna – Friburg 4:3 suenter sajettar penaltis

SCL Tigers – Berna 4:2

ZSC Lions – Lakers 6:2

Zug – Ambri 3:1

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Berna 49

141:95 101

2.

Zug 49 157:112 96

3.

Bienna 49 148:134 79

4. Losanna

49 137:123 79

5.

SCL Tigers 49 129:122 78

6.

Ambri-Piotta

49 134:137

76

7.

Lugano

49 156:139 75

8.

ZSC Lions

49 127:129 74

9.

Genevra 49 134:148 72

10.

Friburg 49 122:123 72 11.

Tavau 49 117:166 48

12.

Lakers 49 89:163 32



