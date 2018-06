Il gol tar 1:0 ha il superstar portugais Cristiano Ronaldo sajettà. Quai n'è betg mo in gol da victoria mabain er in gol da record per Ronaldo.

Al campiunadi mundial da ballape en la Russia ha il Portugal gudagnà cunter il Maroc cun 1:0. Il sulet gol ha sajettà Cristiano Ronaldo en la quarta minuta. Ronaldo ha uss in record singular. Anc mai ha in ballapedist sajettà 85 gols per l'equipa naziunala. Per il Maroc n'èsi uss definitivamain betg pli pussibel da sa qualifitgar per ils otgavels finals.

