Telefonai mardi da las 11:00 fin las 12:00 en la Canorta per ina baterlada e laschai esser part da vossa agitaziun per il gieu Svizra-Svezia.

Showdown il mardi en Russia. Gartegia a la Svizra da batter la Svezia e scriver istorgia e far il pass en il quart-final dal campiunadi mundial da ballape? La tensiun crescha d’ura ad ura. Co persequitais Vus quai gieu? Faschais liber u telefonais gia a bun'ura al schef e schais che hajas migrena oz?

Il Radio Rumantsch è il mardi scadin cas Voss radio da ballape. Cun la Balla-Baterlada ch’è tranter auter en contact cun ina famiglia rumantscha en Svezia che di, che per els saja oz ina situaziun da «win-win». Sche na la Svezia lu vegnia l’autra squadra da lur cor vinavant. Telefonai er Vus en la Canorta per ina baterlada e laschai esser part da vossa agitaziun per il gieu Svizra-Svezia.

Ed a partir dal suentermezdi essan en lingia directa cun noss reporter a St. Petersburg e nus visitain era in Public Viewing insanua en il Grischun per udir atmosfera e spectacul. E sa chapescha pudais era questa giada gudagnar insatge.

Balla-Baterlada mardi da las 11:00 a las 12:00 uras

Ballape live a partir da las 15:00 uras