Fadri Janutin è il sulet grischun che sa participescha al campiunadi mundial da skis da juniors a Narvik en la Norvegia. Il giuven da Landquart è in skiunz che sa differenziescha in zic da la massa.

Fadri Janutin è ina persuna che dat en egl sch'ins guarda sin ella. Dapi ch'el ha 15 onns porta el dreadlocks / rastas. Quai mussa ch'il giuven da 20 onns n'è betg in che va cun la massa. Sia frisura ha ils ultims onns adina puspè dà da discurrer en il circus da skis da juniors.

Blers han il sentiment che bler è tuttina a mai cura ch'i guardan sin mia cumparsa. Mintgin ch'enconuscha mai sa dentant ch'jau sai er morder fitg.

Il giuven da Landquart va sia atgna via, betg mo cun la frisura. Suenter la scola da talents a Glion ha el fatg in emprendissadi sco tetger. I saja stà in fitg intensiv temp, dentant er in temp che ha fatg pli madir el. Grazia a buna planisaziun, sustegn da la famiglia e dal patrun haja dentant funcziunà fitg bain da metter sut in tetg la lavur ed il sport, raquinta Fadri Janutin.

Legenda: Fadri Janutin è sa spezialisà sin las discplinas tecnicas slalom e slalom gigant. Keystone

Sulet grischun al campiunadi mundial da juniors

Al campiunadi mundial a Narvik en Norvegia (05 fin 14 da mars 2020) è il giuven da 20 onns il sulet atlet grischun. Il spezialist da las disciplinas tecnicas è vegnì al campiunadi mundial l'onn passà 8avel en il slalom gigant. Quest onn saja la finamira da recaltgar ina medaglia. Fadri Janutin sa dentant bain, ch'i dovria in perfetg di per far il sigl sin il podest. En il slalom fiss el fitg cuntent cun in plaz tranter ils top 10.

Fadri Janutin en acziun Il campiunadi mundial a Narvik en Norvegia ha lieu dals 5 fin ils 14 da mars 2020. Fadri Janutin absolva il slalom gigant ed il slalom. 12 da mars 2020 - slalom gigant

13 da mars 2020 - slalom

Ch'il skiunz da Lanquart, ch'è en il club da skis da Sursaissa, ha bler potenzial ha el mussà pliras giadas durant ils ultims onns. Tranter auter cun diversas victorias en cursas da FIS e cun il titel da campiun svizzer da juniors el slalom.

