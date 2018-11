Beat Feuz ch'aveva dominà il segund trenament la gievgia, n'ha betg mussà ina cursa ideala la sonda a Lake Louise. Suenter bun 106 secundas temp da cursa mancavan ad el 13 tschientavels per in plaz sin il podest, e bunamain set dieschavels per gudagnar.

Ils numers 1 e 2 èn davant

Victur daventa Max Franz che ha profità da pudair partir cun il numer 1. L'Austriac gudogna cun in avantatg da 28 tschientavels sin il Talian Christof Innerhofer, ch'aveva il numer da partenza 2. Terz daventa cun Dominik Pairs (0,54 enavos) in ulteriur Talian.

Svizzers lunsch enavos

Var 1,5 secundas e dapli, perdan ils ulteriurs Svizzers sin il victur. Tuttina ina bella surpraisa è il plaz 14 da Niels Hintermann, quai cun il numer da partenza 38.

Marc Gisin vegn 17avel, e Carlo Janka fa cun il medem temp sco l'Austriac Hannes Reichelt plaz 18. Era anc en ils top 30 arrivan Urs Kryenbühl sco 22avel, e Mauro Caviezel cun in retard da 1,9 secundas sin plaz 24.

