L'emprima surpraisa hai dà a la festa da lutga sin la Schwägalp: Il bernais Christian Gerber è il sulet ch'ha pudì gudagnar tut las emprimas 3 rundas. Uschia ch'el ha fatg la meglra figura da tuts «nauschs». Co quai sa sviluppescha però anc en il decurs dal suentermezdi è anc avert.

La festa da lutga sin la Schwägalp è la fin ed il punct culminant da la stagiun da las festas da cranzs. Al pè dal Säntis vegni a l’inscunter dals megliers lutgaders da questa stagiun. Ils megliers lutgaders da las 3 meglieras uniuns da lutga cumbattan per ils cranzs. Quasi l’entir quintet ch'è per il mument sin las plazzas 1 fin 5 da la rangaziun da l’onn è da la partida sin la Schwägalp.

Senza Armon Orlik - Premiera Marc Jörger

Il Grischun Armon Orlik manca perquai ch'el n'è anc betg sa revegnì da la blessura al schanugl. Sper el mancan era ils retgs da lutga Matthias Glarner e Matthias Sempach. Glarner n'è betg anc sa revegnì da la crudada da la gondla (zercladur 2017) e Sempach ha problems cun il dies ed è sa retratg.

Armon Orlik

«Tut è pussaivel cun buna prestaziun ed in zic cletg»

Era sche la delegaziun grischuna è suenter la renunzia dad Armon Orlik in zichel decimada resta tuttina tut pussaivel, di il trenader Reto Attenhofer. Dentant dovri ina fitg buna prestaziun ed era in pau cletg per cumbatter per in cranz sin la Schwägalp. Al pe dal Säntis datti da gudagnar sulet tranter dudesch e quindesch cranzs.

