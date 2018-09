A Zug survegnan ils da Tavau gia baud in gol. Claude-Curdin Paschoud vegn dentant d'egualisar anc en l'emprim terz. Ed il gol decisiv al 2:1 per il HCD marca Inti Pestoni lura en la 48avla minuta, cun in solo tras la defensiun da Zug. Per Pestoni èsi gia il terz gol da la stagiun.

Persvadì tar il HCD ha uschiglio cunzunt il goli Anders Lindbäck. Il Svedais ch'è vegnì pir curt avant il cumenzament da la stagiun da l'America dal Nord en il Grischun, ha bain stuì incassar gia suenter 129 secundas in gol. Suenter ha il goli da 30 onns dentant tegnì tut ils sajets ch'èn vegnids sin ses gol – en tut ha el fatg 41 paradas.

Ils ulteriurs resultats

Bienna – Friburg 2:3

Genevra-Servette – ZSC Lions 2:1

Lakers – Berna 1:5

Lugano – Losanna 4:3

SCL Tigers – Ambri-Piotta 0:2

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Berna

4

14:2

11

2.

Bienna 4

14:5

9

3.

Zug 4

15:11

9

4.

Ambri-Piotta 4

9:9

6

5.

Lugano 4

12:14

6

6.

Losanna

4

13:11

6

7.

SCL Tigers 4

9:8

6

8.

Genevra-Servette

4

7:9

6 9.

Tavau 4

7:9

6 10.

ZSC Lions 4

5:9

4

11.

Friburg

4

8:16

3 12.

Lakers 4

4:14

0

RR novitads 22:00