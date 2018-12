Jasmine Flury ha pudì mussar il mardi ina ferma cursa. Ella è vegnida quarta en la cursa rapida da la cuppa mundiala en Val Gardena. A Flury han mancà be 0,36 secundas per il podest. Per ella è quai il segund meglier resultat da sia carriera. Avant in onn aveva ella gudagnà surprendentamain il super-G da San Murezzan. Avant quai era ses meglier resultat stà il 5avel rang.

Dasper Jasmine Flury ha era la Tessinaisa Lara Gut dumagnà en ils top 10. Michelle Gisin è vegnida 17avla suenter Corinne Sutter.

Victoria va ad Ilka Stuhec

La Slovena Ilka Stuhec ha gudagnà la cursa rapida. Quai è sia emprima victoria suenter ch'ella aveva rut il liom cruschà l'enviern passà. La campiunessa mundiala dal 2017 ha gudagnà 14 tschientavels avant la Taliana Nicol Delago ed ina mesa secunda avant l'Austriacca Ramona Siebenhofer. En tut ha Stuhec uss otg victorias en la cuppa mundiala e la tschintgavla en la cursa rapida.

