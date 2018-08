«Jau dovrel pazienza per fitgar pe tar l'elita»

Andrin Beeli da Sagogn dovra ussa pazienza per fitgar pe tar l'elita, ma el è fin uss tut cuntent cun sias cursas.

Andrin Beeli dat invista tge che sa midà il pli fitg en quest mument ch'el ha il cumenzament da la stagiun fatg il pass davent dals U23 tar l'elita mundiala da mountainbike. Igl è er stà difficil da far puncts d'UCI e far bun plazs da partenza. Andrin Beeli ha dentant la pazienza ch'i dovra. Ed el dat a sa sez il temp. Quai stoppia mintga mountainbiker cura ch'el fetschia la midada da la categoria U23 tar l'elita.

Sa qualifitgar per il CM fiss stà ina miracla

Il campiunadi mundial CM da mountainbike dal settember a Lai è ord puntg da vista d'Andrin Beeli vegnì in onn memia tard, u el è naschì in onn massa baud. Scadin cas fissi stà tant sco ina miracla sch'el fiss vegnì da sa qualifitgar gia en ses emprim onn tar l'elita, per questa campiunadi mundial.

