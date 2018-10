Malgrà ch'ella ha stgarpà il liom cruschà vul la skiunza Joana Hählen cumenzar la stagiun 2018/2019 sco planisà. La Bernaisa è sa decidida per in tractament conservativ e cunter in'operaziun. Ella vegn a purtar ina stgaina vi dal schanugl.

Joana Hählen la stagiun passada durant ina cursa ad Are en la Svezia.

Per la terza giada stgarpà il liom cruschà, il segund al schanugl sanester, aveva Joana Hählen gia avant pli ch’in mez onn. Suenter ch’ella era crudada en il trenament per la cursa rapida dal campiunadi svizzer a Tavau, aveva il schanugl fatg mal. Pir cun intercurir ina segunda giada il schanugl cun in MRI, han ils medis lura dà la diagnosa ruptura dal liom cruschà.

Proteger il schanugl

Bun set emnas avant che l’emprima cursa rapida da la cuppa mundiala ha lieu a Lake Louise en il Canada, è Joana Hählen cuntenta d’esser sa decidida cunter in’operaziun. Ella haja pudì trenar sco las autras skiunzas en il camp da trenament en l’America dal Sid, saja quai sin ils skis u era tar auters trenaments. La suletta concessiun che Joana Hählen fa en vista a la blessura è, ch’ella parta almain il proxim enviern cun ina stgaina vi dal schanugl.

