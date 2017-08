Jochen Kaess; il grond victur da la cursa lunga al Bike-Maraton

Il victur da la stritga lunga dal Bike-Maraton cun in temp da 5 uras 33 minutas e 32 secundas è Jochen Kaess da la Germania

Campiunadi svizzer

Il Bike-Maraton enturn il parc naziunal vaglia quest onn era sco cursa per il Campiunadi svizzer. Cun in temp da 5 uras 39 minuts 59 secundas ha gudagnà il svizzer Konny Looser.

Arina Riatsch da Sent

Cun in temp sensaziunal da 4 uras 55 minutas e 20 secundas ha Arina Riatsch fatg in nov record sin il traject "Jauer", 103 kilometers.

Survista resultats:

Dunnas: Las victuras dal traject Fuldera - Scuol:

Dunnas: traject Jauer 1.

Arina Riatsch (nov record 4.55.20

CH

2. Michèle Wittlin

CH 3. Seraina Riatsch

CH

Dunnas: Las victuras dal traject Livigno - Scuol:

Dunnas: traject Livignasco 1.

Alessia Villa

CH 2. Linda Muther

CH 3. Priska Meister

CH

Umens: Ils victurs dal traject da S-chanf - Scuol:

Umens: traject Putèr 1.

Janis Baumann

CH 2. Laurin Baumann

CH 3. Daniel Huber

CH

Umens: Ils victurs dal traject Livigno - Scuol:

Umens: traject Livignasco 1.

Marino Zanetti

CH 2. Andreas Plüss

CH 3. Bruno Silva

Portugal



Umens: Ils victurs dal traject Fuldera - Scuol:

Umens: traject Jauer 1.

Remo Fischer

CH 2. Fadri Badraun

CH 3. Pascal Kiser

CH

Umens: Ils victurs dal traject Scuol - Scuol:

Umens; traject Vallader 1.

Jochen Kaess

DE 2. Samuele Porro

IT 3. Markus Kaufmann

DE

Sche l’aura è buna alura vegnian ils bikers da tut il mund natiers. La prevista è buna è las annunzias surpassan la marca da 2000. Tenor il president dal comité d’organisaziun è quai la premissa fundamentala. Ma era auters facturs en relevants, il traject sa chattia en in stadi perfetg grazia las lavurs preparativas da tut ils vitgs pertutgads plinavant e quest la 16avla ediziun manada d’in organisaziun rutinada.

Nov: il Kids-Race

Per ils uffants da 6 - 15 datti quest onn ina attracziun. Els d'astgan sa mesirar cun sa participar a la cursa circulara enturn l’areal d’arrivada. En differentas categorias as mesiran ils uffants per il titel Marmotta, Vuolp e Capricorn. Avant il start segua ina curta visita dal traject ensemen cul profi da snowboard e victur da la medaglia d’argient a l’ultima olimpiada, Nevin Galmarini.