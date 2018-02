Suenter che Dario Cologna ha gì gudagnà il Tour de ski è stà cler: Cologna parta sco grond favurit per las cursas dals gieus olimpics a Pyeongchang. Dentant datti in giuven norvegiais che savess far in stritg tras il quint da Cologna. Ses num: Johannes Høsflot Klæbo. Quel ha 21 onns ed è la nova staila en il mund da passlung. La stagiun vargada è stada l’emprima dal passlunghist norvegiais en la cuppa mundiala. Lura ha Klæbo gia gudagnà trais cursas. Questa stagiun festivescha il talent da la Norvegia victorias en seria.

La qualitad da dominar la scena durant ils proxims diesch onns

Johannes Klæbo è in allrounder. En tut las disciplinas è il giuven talent gia uss fitg ferm. Malgrà ch'el n'è betg stà a la partenza dal Tour de ski ed ha uschia renunzià a blers puncts pussaivels, è il Norvegiais a la testa dal classament general da la cuppa mundiala da passlung. Klæbo regorda en bleras chaussas a ses cumpatriot Petter Northug. En ses megliers temps dominava er Northug ensemen cun Cologna la scena da passlung mundiala. Tenor ses trenader ha Johannes Klæbo propi las qualitads da far quai durant il proxim decenni. La naziun da passlung da la Norvegia ha pia il proxim juvel a la partenza che savess vegnir in grond da la scena da passlung mundiala.

