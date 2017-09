Jolanda Neff per l'emprima giada campiunessa mundiala

La Songagliaisa da 24 onns ha mussà ina ferma prestaziun a Cairns en l’Australia ed ha gudagnà cleramain.

Emprim titel da campiunessa mundiala per Jolanda Neff, la Songagliaisa da 24 onns. Ella ha gudagnà cleramain avant la Brita Annie Last e la Franzosa Pauline Ferrand-Prévot. Segund meglra Svizra è stada Corina Gantenbein sin l’otgavel plaz.Gia davent da l'entschatta era Neff a la testa da la cursa en las chaliras australianas. Gia tar la segunda runda ha ella attatgà tuttas - ed ha distanzià la Brita Annie Last. La finala è Neff stada en il final passa 2 minutas avant tut sias concurrentas.

In aur suenter l'auter - Aur per Frei e bronz per Keller

Gia avant vevan las dunnas U23 emplenì il conto da medaglias svizzer. Sina Frei ha gudagnà suveran cun manar la cursa da l'entschatta fin la fin. Quai 49 secundas avant l'Americana Kate Courtney. Ed Alessandra Keller è vegnida terza. Suenter ina cursa impressiunanta ch'ella è sa meglierada dal 28avel plaz fin sin il podest.

