Kamil Stoch: Segunda schanza – segunda victoria

Il dubel victur d'Olympia Kamil Stoch ha gudagnà la concurrenza da siglir a Garmisch-Partenkirchen. El ha uschia cumbattì il leader da la cuppa mundiala Richard Freitag per 6,5 meters. La dumengia aveva el gia gudagnà la concurrenza da siglir ad Oberstdorf. Uschia pudessi dar in cumbat per il titel da campiunadi tranter la Pologna e la Germania.

Il terz plaz occupa il Norvegiais Anders Fannemel. Gregor Deschwanden è il sulet Svizzer ch'è sa qualifitgà per la concurrenza. El è sa rangà sin il 30avel plaz. Simon Ammann e Killian Peier avevan gia fatg naufragi tar la qualificaziun da Silvester.

