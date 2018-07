Igl è stà in final magari monoton tranter Kerber e Williams. La Tudestga gudogna la finala cler en dus sets cun 6:3 e 6:3. Per Angelique Kerber èsi ses terz titel da Grand Slam. L'onn 2016 ha ella triumfà a l'Australian Open ed a l'US Open ed è lura era stada il numer 1 dal mund. L'onn passà n'èsi betg gartegià a Kerber da confermar quests success. Uss triumfescha ella per l'emprima giada a Wimbledon ed è uschia l'emprima Tudestga dapi Steffi Graf l'onn 1996.

Serena Williams, ch'ha pir giugà ses quart turnier dapi ses comeback suenter la naschientscha da sia figlia, ha fatg blers sbagls individuals. Suenter be 65 minutas è il final da Wimbledon stà decidì. L'Americana sto uschia spetgar almain fin l'US Open per gudagnar ses 24 titel da Grand Slam ed uschia egalisar il record da Margaret Court Smith.

