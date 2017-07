Kiki Bertens gudogna il turnier da WTA a Gstaad

En il final ha l'Ollandaisa battì l'Estona Anett Kontaveit en trais sets cun 6:4, 3:6 e 6:1.

Per Bertens èsi il quart titel da sia carriera sin la tura da WTA. Avant in onn aveva Kiki Bertens pers il final da Gstaad cunter la Svizra Viktorija Golubic. Al cumenzament dal terz set vesevi anc or uschia sco sche Kiki Bertens saja a fin mentalmain e corporalmain. Suenter in discurs cun ses trenader tar la midada da vart ha ella però gudagna tut ils quatter gieus. Cun questa victoria vegn Kiki Bertens a sa plazzar enturn plazza 26 sin la glista da rangaziun mundiala.

Sia adversaria Anett Kontaveit ha entant pers la segunda giada entaifer trais mais in turnier en Svizra. Quai en la rolla sco favurita. La dumengia da Pasca aveva ella pers a Bienna cunter la Tscheca Marketa Vondrousova cun 4:6 e 6:7.

