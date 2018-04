Dus giuvens defensurs bandunan il club da hockey da Tavau: Simon Kindschi daventa in SCL Tiger e Marco Forrer va tar Fribourg-Gottéron.

Il davos temp ha il giugader robust Simon Kindschi mo pudì giugar la mesadad dals gieus. Perquai è el sa cunvegnì cun il trenader Anro Del Curto da schliar si il contract che scrudass pir en in onn e da pudair midar tar ils Tigers la proxima stagiun. «Jau hai stagnà», declera er el sez il motiv. Suenter 149 gieus da campiunadis van els damai differentas vias.

Simon Kindschi è in «Ur-Davoser», ch'è creschì si a Clavadel. Cun 12 onns è el sa decidì da terminar sia carriera da lutga e sa deditgar al hockey. Cun 18 ha el lura gia fatg il zap en l'emprima equipa dal club da hockey Tavau. Ensemen cun sia equipa è el il 2014/15 daventà campiun svizzer ed è medemamain stà nominà sco «Youngster of the year».

Er Marco Forrer frunta ina nova sfida

Ed er Marco Forrer banduna il club ord sumegliants motivs. Il club da hockey Fribourg-Gottéron duai esser sia nova sfida.

El era vegnì il 2015/16 tar Tavau, sco staupaforsas cura ch'aveva memia paucs giugaders en la defensiun.

