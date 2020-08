cuntegn

Königscamp Wildhaus - Armon Orlik trenescha giuvenils

Emprender dals megliers – sut quest moto organisescha Roger Fuchs uss gia per l’otgavla giada in camp per giuvens lutgaders ad Oberdorf en las muntognas sur Wildhaus en il Toggenburg. Da la partida a quest camp naziunal da lutga che cuzza in’emna èn radund 70 giuvenils tranter 10 e 15 onns.