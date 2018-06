En l'ultim gieu da la fasa da gruppas ha l'Argentina gudagnà cunter la Nigeria in extremis. Il gol decisiv per l'«Albiceleste» ha fatg Rojo en la 85avla minuta. Messi ha marcà il 1:0 per ils Argentins en la 13avla minuta. Cun in penalti en la 50avla minuta ha Moses pudì egualisar per la Nigeria. En la proxima runda frunta l’Argentina sin la Frantscha. La partida è la sonda a Kasan.

Croazia sin l'emprim plaz da la gruppa D

Tut ils trais gieus da la fasa da gruppas ha gudagnà la Croazia. Suenter las victorias cunter la Nigeria e l'Argentina ha la Croazia er battì l'Islanda. Quai cun 2:1. En l'otgavelfinal frunta la Croazia sin il Danemarc. La partida è la dumengia a Nischni Nowgorod.

Frantscha e Danemarc en la proxima runda

En la gruppa C ha la Frantscha terminà la fasa da gruppas sin l’emprim plaz. Sin il segund plaz suonda il Danemarc. En l'ultim gieu da gruppa han els giugà pari 0:0 in cunter l'auter. Omaduas squadras sa qualifitgeschan per la proxima runda. Il gieu tranter il Danemarc e la Frantscha è stà in gieu nunspectacular.

Peru gudogna cunter l'Australia

En l'auter gieu ha il Peru gudagnà cunter l'Australia cun 2:0. L'Australia ha uschia manchentà sia segunda qualificaziun per ils otgavels finals a campiunadis mundials – quai suenter il 2006. Il Peru – ch'era gia avant crudà ora – terminescha uschia il campiunadi mundial cun sia emprima victoria a quest campiunadi.

