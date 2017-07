L'aventura EURO po cumenzar per la Svizra

Quai n'hai anc mai dà. Las dunnas svizras ad in campiunadi europeic da ballape. Ed amez quest cader è l'Engiadinaisa Seraina Friedli. Il plaschair è grond, ma grond èn era il squitsch e las finamiras.

La naziunala svizra da ballape è sa preparada minuziusamain sin ses emprim campiunadi europeic. La trenadra Martina Voss-Tecklenburg ha fatg tut il pussaivel per che ses cader da 23 giugadras saja pront per l'aventura EURO e la missiun da cuntanscher almain il quartfinal. Las adversarias da l'Austria, la Frantscha e l’Islanda èn vegnidas analisadas da radent. Avant l'emprim gieu cunter l'Austria (mardi, 18:00 uras, SRF2) saja tut vegnì ditg. Uss saja da dar respostas sin il plaz. Omaduas naziuns èn l'emprima giada ad in campiunadi europeic. E tuttina, in pitschen avantatg han las Svizras. Ellas han gia fatg emprimas experientschas ad in turnier grond, avant dus onns al campiunadi mundial.

Seraina Friedli - il goli rumantsch e sia rolla sco goli numer dus

Questa primavaira ha l'Engiadinaisa dà ses debut en la naziunala. Quai al Cyprus Cup che la Svizra ha era gist gudagnà. Per l’EURO ha il goli da las dunnas dal FCZ survegnì la confidenza da la trenadra. Era sche Seraina Friedli è be il goli numer dus, è ella conscienta da sia rolla. Tschintg onns è l'Engiadinaisa tar l'FCZ. Cun ses 24 onns ha ella gia cuntanschì bler (pliras giadas campiunessas svizras, gudagnà la cuppa svizra ed era dà Champions League). Il campiunadi europeic saja dentant anc ina giada dimensiuns bler pli grondas. E Seraina Friedli è persvasa che cun esser part da la naziunala svizra possia ella be profitar per ses futur sco goli. Bain possia ella siemiar d'esser in bel di goli numer in da la Svizra, quai n'haja betg prioritad. Sco sia entira carriera da ballape prendi ella pass per pass.

