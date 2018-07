L'Engalterra ha gudagna cunter la Columbia

L'ultim quart final dal campiunadi mundial da ballape en Russia è fixà. L'Engalterra ha battì la Columbia suenter penaltis. Ils Englais han dentant stuì cumbatter fitg per la victoria. Suenter che Harry Kane ha sajettà il 1:0 per ils Englais ha Yerry Mina savì egualisar per ils Columbians en la davosa minuta dal temp supplementar. Cun quai che la prolungaziun na mussà nagin victur, ha il tir da penaltis stuì decider tgi che cuntanscha il quart final. Là ha l'Engalterra mussà pli ferms gnervs che la Columbia e ha uschia savì reussir.

Ils Englais fruntan la sonda da las 16.00 sin la Svezia.

