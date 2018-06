Il gol decisiv per l'Uruguai ha l'attatgader Luis Suarez sajettà, quai en ses 100avel gieu per la squadra naziunala. Suarez ha pudì profitar en la 23avla minuta d'in sbagl dal goli saudiarab ed uschia marcar il 1:0. Ils Sidamericans avevan gia battì l'emna passada l'Egipta. Cun sis puncts èn els gia uss sa qualifitgads per l'otgavel final. Il medem vala er per la Russia che gioga en la medem gruppa. Era il pajais ospitant ha sis puncts sin il conto e fa uschia il pass en la proxima runda. L'Egipta e l'Arabia Saudita èn uschia las emprimas duas equipas che ston prender cumià dals campiunadis mundials.

Il Portugal batta il Maroc

Al campiunadi mundial da ballape en la Russia ha il Portugal gudagnà cunter il Maroc cun 1:0. Il sulet gol ha sajettà Cristiano Ronaldo en la quarta minuta. Ronaldo ha uss in record singular. Anc mai ha in ballapedist sajettà 85 gols per l'equipa naziunala. Per il Maroc n'èsi uss definitivamain betg pli pussibel da sa qualifitgar per ils otgavels finals.

